Сервис проверки доступных способов голосования на выборах заработал на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сервис проверки доступных способов голосования начал работу на портале mos.ru. Так избиратели узнают, как они смогут отдать голос на выборах депутатов Московской городской думы (МГД) и муниципальных депутатов ТиНАО с 6 по 8 сентября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться на mos.ru и войти в личный кабинет, а потом в разделе "Доступ к онлайн-голосованию" нажать на кнопку "Получить информацию". Система сверит данные пользователя со списком москвичей с активным избирательным правом, а также проверит уровень учетной записи на портале и корректность указанных в профиле сведений.

Далее информация о доступных способах голосования появится на экране. Если там не будет указан онлайн-формат, то сервис подскажет, каких сведений не хватает в личном кабинете. После того как человек укажет необходимую информацию, она отправится на проверку, которая может занять несколько дней. Около подтвержденных данных в профиле появится синяя галочка. После этого можно снова воспользоваться сервисом. Если все данные указаны правильно, а доступа к онлайн-голосованию нет, то нужно обратиться в техподдержку портала.

Сентябрьское голосование пройдет онлайн и на избирательных участках. Голосовать смогут жители в возрасте от 18 лет с постоянной регистрацией в столице. Возможность отдать свой голос онлайн на mos.ru будет у москвичей, имеющих полную учетную запись на портале. Также проголосовать можно на любом столичном избирательном участке при помощи электронного терминала. В традиционном формате отдать голос граждане смогут на участке только по месту постоянной регистрации.

Ранее Сергей Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России", которые примут участие в выборах в МГД с 6 по 8 сентября. В их число вошли председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, космонавты и герои РФ Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, чемпионки Мария Киселева и Ольга Зайцева, певец и музыкант Родион Газманов.