Даванков назвал новый порядок голосования на выборах в МГД правильным решением

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков назвал новый порядок голосования на выборах депутатов Мосгордумы (МГД) правильным решением. Об этом он заявил Агентству "Москва".

Даванков рассказал, что давно наблюдает за электронным голосованием в Москве. Он подчеркнул, что столица "впереди планеты всей" по цифровизации. По его словам, если один раз проголосовать электронно, то потом идти на участок уже не хочется. Работает целая группа наблюдателей и айтишников, подчеркнул вице-спикер ГД.

"У нас и так много электронных услуг, но это тоже вполне серьезно. За этим будущее. Я думаю, что еще 5–10 лет и вся Россия будет голосовать только электронно. Поэтому, это хороший эксперимент. Посмотрим, как он пройдет", – отметил Даванков.

По мнению политика, то, что голосование с помощью бумажного бюллетеня теперь носит заявительный характер, сможет поспособствовать сохранению природных ресурсов, поскольку бумаги для печати бюллетеней понадобится меньше. Он считает это правильным с точки зрения экологии и расходов и предположил, что в будущем не будет участков для голосования, все будут отдавать свой голос через мобильные телефоны.

Выборы в МГД пройдут с 6 по 8 сентября. В ходе голосования горожане определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

Согласно новому порядку, подать заявление на голосование при помощи бумажного бюллетеня сможет любой москвич. Сделать это можно будет с помощью специальной услуги, которая появится на mos.ru, а также в территориальной избирательной комиссии (ТИК)

Прием заявлений на mos.ru начинается за 45 дней, а в ТИК – за 30 дней до выборов. Для голосования онлайн или при помощи терминалов электронного голосования (ТЭГ) регистрироваться не нужно.