Москвичам для онлайн-голосования на выборах нужна полная учетная запись на mos.ru

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Чтобы принять участие в дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах депутатов Мосгордумы, москвичам необходимо иметь полную учетную запись на mos.ru, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Пользователи с упрощенной или стандартной учетной записью могут повысить ее уровень до полной, однако сделать это нужно заранее, так как данные будут проходить проверку длительностью до 48 часов.

Также обязательным пунктом является подтверждение личности. Это можно сделать онлайн при помощи подтвержденного аккаунта на портале "Госуслуги", Сбер ID, ВТБ ID, Тинькофф ID или Альфа ID. Для этого на mos.ru нужно будет авторизоваться с помощью этих сервисов. Данная функция доступна и в любом центре госуслуг "Мои документы".

Горожане, которые хотят принять участие в голосовании, но не имеют учетную запись, могут создать новый профиль и повысить его до полного.

Выборы в Мосгордуму состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года. В ходе голосования москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам.

Ранее москвичам рассказали плюсы электронного голосования. Во-первых, на электронное голосование не требуется предварительная регистрация.

Кроме того, форма цифрового бюллетеня схожа с бумажным, то есть она будет понятна избирателям, которые прежде не голосовали электронно. Более того, разработчики адаптируют систему для специальных программ, которые используют люди с нарушениями зрения и моторики при работе с компьютером.