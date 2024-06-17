Политолог Ярошенко: конкуренция на выборах в МГД будет около семи-восьми человек на место

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Конкуренция на выборах в Московскую городскую думу будет около семи-восьми человек на место. Об этом Агентству "Москва" заявил политический консультант Алексей Ярошенко.

"О конкурентности на выборах в Московскую городскую думу свидетельствуют даже праймериз "Единой России", где из 45 округов в среднем пять-шесть претендентов на предварительном голосовании боролись за то, чтобы выдвинуться от партии "Единая Россия". Это говорит еще и о серьезном процессе политическом внутри партии, причем прозрачном и демократическом. Если говорить за рамками "Единой России" – в большей части округов широкий спектр кандидатов. Конкуренция на выборах в МГД будет порядка семи-восьми человек на место. За места в парламенте будут бороться представители разных партий, разных идеологических платформ", – сказал Ярошенко.

Он подчеркнул, что сегодня у любых кандидатов, даже у оппозиционных, есть возможность свободно говорить в СМИ.

"Результаты будут определены волеизъявлением людей в условиях полной и высокоуровневой конкуренции", – отметил Ярошенко.

По его словам, внутри "Единой России" активно идут процессы ротации, партия отвечает на запрос общества на обновление кадров.

"Есть множество инструментов для ротации. Если говорить о молодых политиках, то можно говорить и о конкурсе "Федеральный ПолитСтартап" и про то же самое предварительное голосование. Это такие правильные и демократические процессы. Московское отделение не исключение. Идет обновление", – рассказал Ярошенко.

Политолог добавил, что "Народная программа" "Единой России" и действия Сергея Собянина направлены на повышение уровня жизни граждан, что соответствует политике Владимира Путина.

"Уже сейчас ряд кандидатов спрашивают мнения граждан о том, что бы они хотели изменить в собственных районах, округах. Самый эффективный механизм – это прямая коммуникация с гражданами", – подчеркнул Ярошенко.

Ранее Сергей Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России" на выборы в Мосгордуму. В свою очередь, вице-спикер ГД РФ Петр Толстой отметил, что претендентов отбирали путем предварительного голосования. Толстой уточнил, что подобный формат "ЕР" использует уже 15 лет.