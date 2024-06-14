Политолог Данилин: высокая конкуренция ожидается на выборах в Мосгордуму

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Высокая конкуренция ожидается на предстоящих выборах в Московскую городскую думу. Об этом Агентству "Москва" сообщил политолог, член Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Павел Данилин.

"Конкуренция на выборах в Московскую городскую думу, безусловно, будет. Речь идет о выборах по округам, а такой формат всегда несет в себе большой заряд конкуренции. Больше конкуренции, чем выборы чисто партийные. <…> У "Единой России", конечно, есть преимущество на выборах, поскольку команду кандидатов партии поддержал Сергей Собянин", – сказал Данилин.

Он отметил, что у "Единой России" наибольшее количество проходных кандидатов, при этом, вероятно, среди депутатов появятся и новые лица.

"Работа в Мосгордуме не самая простая. <…> Кто-то попробовал себя в этом и посчитал, что ему достаточно, а кто-то готов идти дальше", – пояснил Данилин.

По его словам, цели развития, которые озвучивает мэр Москвы, совпадают с программой "Единой России", кандидаты от этой партии будут поддерживать данную программу и помогать в ее реализации.

"Депутаты от Москвы достаточно открытые люди, с ними достаточно легко найти общий язык, поговорить, встретиться. <…> Москвичи видят, как город меняется, им это нравится, и они естественным образом считают, что ответственными за это являются мэр Москвы Сергей Собянин и "Единая Россия", – добавил Данилин.

Накануне Сергей Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России" на выборы в Мосгордуму. Мэр Москвы на встрече с кандидатами обсудил ключевые программы и планы развития столицы на ближайшие годы.

"Мы всегда вместе с вами принимали решение, вместе с вами реализовали их, и я дальше надеюсь на нашу командную совместную работу", – сказал Собянин.

В команду кандидатов вошли председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член Совета Федерации от Мосгордумы, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев, ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе и Герой России Аркадий Корольков. Также кандидатами стали два космонавта, Герои России – Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, директор Центрального академического театра Российской Армии Милена Авимская, спортивные чемпионки Мария Киселева, Ольга Зайцева, певец и музыкант Родион Газманов. С полным списком кандидатов "Единой России" можно ознакомиться по ссылке. Узнать, как устроено электронное голосование в столице, о доступных способах голосования и других подробностях можно в специальном разделе на mos.ru.

Ранее МГИК утвердила использование электронного голосования на выборах депутатов МГД с 6 по 8 сентября. Решение было принято в ходе заседания. Как рассказала председатель МГИК Ольга Кириллова, сейчас стоит задача, чтобы как можно больше горожан смогли воспользоваться своим активным избирательным правом.