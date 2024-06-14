ЦИК РФ назначил довыборы депутатов ГД в трех одномандатных округах на 8 сентября

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Центральная избирательная комиссия России (ЦИК РФ) назначила довыборы депутатов Госдумы в трех одномандатных округах на 8 сентября, соответствующее постановление было принято на заседании Центризбиркома.

"В соответствии с федеральным законом, в случае досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы, избранного по одномандатному избирательному округу, дополнительные выборы назначает ЦИК России. По закону именно сегодня (14 июня. – Прим. ред.) – последний день, когда мы должны были принять это решение", – сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, избирательные компании пройдут в Хакасии, а также Брянской и Ростовской областях. Памфилова добавила, что решение о дате было принято единогласно.

Помимо этого, глава ЦИК РФ сообщила, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе на региональных и муниципальных выборах пройдет в 25 субъектах России.

Ранее председатель Московской городской думы Алексей Шапошников заявил, что выборы в Мосгордуму также назначили на 8 сентября. По его словам, в этом году истекает срок полномочий депутатов столичного парламента седьмого созыва, выборы которых состоялись пять лет назад.

Между тем 8 сентября станет Единым днем голосования – 2024 (ЕДГ). На нем пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах РФ. Всего будет замещено свыше 35 тысяч мандатов, а принять участие в выборах смогут более 55 миллионов человек.

