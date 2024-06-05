Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Выборы в Московскую городскую думу назначены на 8 сентября. Об этом сообщается на сайте Мосгордумы со ссылкой на ее председателя Алексея Шапошникова.

По его словам, в этом году истекает срок полномочий депутатов столичного парламента седьмого созыва, выборы которых состоялись пять лет назад.

В соответствии с федеральным законодательством единым днем голосования на выборах в органы госвласти субъектов России является 2-е воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов. Таким образом, в 2024 году единый день голосования выпадает на 8 сентября.

Шапошников добавил, что принятое постановление должно быть опубликовано в течение пяти дней после принятия. Это будет началом избирательной кампании. В соответствии с Избирательным кодексом Москвы, в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов выдвигаются кандидаты в депутаты, а также идет сбор подписей избирателей в их поддержку.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ утвердила итоговый вариант логотипа единого дня голосования. В ЕДГ пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах РФ. Всего будет замещено свыше 35 тысяч мандатов, а принять участие в выборах смогут более 55 миллионов человек.

