Памфилова: единый день голосования в РФ состоится 8 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Единый день голосования – 2024 (ЕДГ) состоится в России 8 сентября. Сама избирательная кампания может еще поменяться, заявила на заседании председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Ранее мы уже сообщали предварительные данные о выборах в единый день голосования 8 сентября, однако в связи с кадровыми изменениями в администрации президента и формированием нового состава правительства ситуация изменилась", – передает слова Памфиловой телеграм-канал ЦИК.

Она подчеркнула, что стало больше избирательных кампаний по выборам глав регионов. По ее словам, к 16 запланированным добавились Хабаровский край, Калининградская область, Кемеровская область – Кузбасс и Тульская область. В этих четырех регионах будут проводиться досрочные выборы.

Памфилова добавила, что возможные изменения, которые могут отразиться на едином дне голосования, будут определены до 8 июля.

Более того, в ходе заседания Памфилова представила проект логотипа ЕДГ, который выполнен в белом, красном и синем цветах. Она подчеркнула, что это не окончательный вариант, и попросила коллег посмотреть его, обсудить и предложить еще идеи.

В пресс-службе ЦИК РФ отметили, что в ЕДГ пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах РФ. Всего будет замещено свыше 35 тысяч мандатов, а принять участие в выборах смогут более 55 миллионов человек.

Ранее в стране с 15 по 17 марта прошли президентские выборы. Итоговый результат Владимира Путина составил 87,28%.

Инаугурация президента состоялась 7 мая. Путин вступил в должность президента РФ. Теперь ему предстоит занимать этот пост следующие 6 лет – до 2030 года.