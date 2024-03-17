Иностранный наблюдатель похвалил организацию президентских выборов в Москве

За ходом выборов президента России следят иностранные наблюдатели. Прасэт Сания из Лаоса заявил, что все организовано на высоком уровне, и особо отметил удобный формат голосования.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.