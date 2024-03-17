МГИК: число проголосовавших на выборах в Москве приближается к 4,5 млн

В России проходит третий день выборов президента. В Москве свой голос отдали около 4,5 миллиона жителей, сообщает МГИК. Как отметили в Общественном штабе наблюдения, система электронного голосования работает без сбоев.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.