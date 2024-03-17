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17 марта, 08:15

Политика

Проголосовавшие электронно приняли участие в первом розыгрыше "Миллиона призов"

Проголосовавшие электронно приняли участие в первом розыгрыше "Миллиона призов"

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве

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Дистанционное электронное голосование в столице работает круглосуточно. Оно завершится в воскресенье, 17 марта, в 20:00.

Избиратели, которые предпочли такой способ волеизъявления, получают возможность поучаствовать в акции "Миллион призов". Первый розыгрыш уже завершился. Подарки получили те, кто голосовал в пятницу, 15 марта.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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