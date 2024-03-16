16 марта, 20:49Политика
Второй день голосования на выборах президента в Москве прошел штатно – МГИК
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Второй день голосования на выборах президента РФ в столице прошел штатно, при высокой активности избирателей. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
При этом, как она утверждает, несмотря на продолжающиеся кибератаки на информационные системы в ходе выборов президента РФ, сбоев в голосовании не произошло.
"Вся техника, которая есть в нашем арсенале, работала исправно", – заключила Кириллова.
Ранее заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух рассказал, что специалисты отразили все DDoS-атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По его словам, атаки на систему происходили еще с самого начала выборов.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Около 4 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК
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