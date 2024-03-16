В Общественном штабе заявили об успешном отражении всех DDoS-атак на систему ДЭГ

Фото: телеграм-канал "Общественный штаб: выборы – 2024"

Специалисты отразили все DDoS-атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух.

Он рассказал, что атаки на систему ДЭГ фиксировались со старта выборов. Однако специалисты и сама система были заранее подготовлены.

"Ни одна атака не прошла. <…> Деструктивное воздействие на систему не повлияло на процесс электронного голосования, что и требовалось обеспечить", – сказал Массух.

Ранее атаки на свои сайты зафиксировала партия "Единая Россия". Из-за этого специалистам пришлось приостановить работу второстепенных ресурсов партии. Силы направили на создание стабильной обстановки вокруг критически важных сервисов ЕР.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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