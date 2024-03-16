"Единая Россия" фиксирует DDoS-атаки на свои сайты

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Партия "Единая Россия" фиксирует масштабные DDoS-атаки на свои электронные сервисы. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

"Они ведутся на все адреса в подсетях партии и в доменах edinros и ER.RU", – говорится в сообщении.

В связи с атаками работа второстепенных ресурсов партии была приостановлена. Это было сделано с целью обеспечить бесперебойное функционирование критически важных цифровых сервисов "Единой России".

В борьбе с атаками специалистам центрального исполкома партии помогают эксперты Роскомнадзора и партнеры по обеспечению информационной безопасности.

Ранее в ЦИК заявили о серьезной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения на избирательных участках. Из-за атак на небольшой промежуток времени камеры были недоступны для части пользователей.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

