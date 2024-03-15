Светлана Акулова проголосовала онлайн на выборах президента РФ

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова проголосовала на выборах президента РФ через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

По ее словам, подобный способ голосования является очень удобным, так как не надо тратить время на поездку до участка и стоять в очереди. Весь процесс от входа в систему до завершения голосования у нее занял несколько минут.

"Удивительно, как современные технологии делают нашу жизнь проще и удобнее", – написала она.

Акулова рада, что каждый может внести свой вклад в будущее страны максимально надежным, безопасным и удобным способом.

К текущему моменту свой голос на выборах президента РФ отдали Сергей Собянин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и его супруга, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, блогер и российская исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева) и другие.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

Избирательные участки открылись с 08:00 15 марта и будут работать до 20:00 17 марта. Проголосовать на участках можно с помощью бюллетеня или терминала электронного голосования.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.