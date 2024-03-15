Володин проголосовал на выборах президента России

Фото: телеграм-канал "Государственная Дума"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил избирательный участок в Москве, где проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 15 марта проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы", – говорится в сообщении.

Ранее на президентских выборах проголосовали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов.

Между тем в электронном формате на выборах президента РФ в Москве проголосовали уже более 500 тысяч человек. Жители столицы могут сделать это на портале mos.ru или с помощью терминалов электронного голосования на избирательных участках.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Голосование на выборах президента России началось в Москве в штатном режиме