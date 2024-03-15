Общественный штаб: москвичи активно голосуют на избирательных участках

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Москвичи активно участвуют в выборах президента РФ, голосуя на избирательных участках столицы. Об этом рассказал замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов.

Он добавил, что на участках расположены терминалы электронного голосования, с помощью которых горожане смогут сделать свой выбор. С его слов, подобная система в значительной степени экономит время как сотрудников избирательных комиссий, так и непосредственно москвичей.

В Общественном штабе уточнили, что москвичи во время голосования онлайн могут попасть на страницу электронной очереди. Создатели ДЭГ предусмотрели такой механизм для стабильной работы при увеличенных нагрузках. Пользователей попросили подождать или вернуться на elec.mos.ru в более позднее время.

Цифровые системы, в свою очередь, справляются с повышенной нагрузкой на выборах. В штабе добавили, что механизм заблаговременно подготовили, так как ожидали большое количество желающих отдать свой голос в первые часы.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В Москве начались выборы президента России