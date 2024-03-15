Терминалы для электронного голосования работают в штатном режиме

Фото: Агенство "Москва"/Киселев Сергей

Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ в Москве сообщил о штатной работе терминалов для электронного голосования.

По словам руководителя штаба Вадима Ковалева, терминалы задействуют на выборах в Москве уже не первый год. Он уточнил, что подобный способ пользуется популярностью у горожан. Терминал позволяет избирателям делать свой выбор на любом удобном им участке, а не только по месту регистрации, добавил Ковалев.

"Все терминалы на участках работают штатно, очередей нет. Если у кого-то из избирателей возникают сложности, разобраться с ними им помогают технические специалисты. Они есть на каждом участке и всегда готовы подробно объяснить, что нужно сделать", – сказал Ковалев.

С его слов, все члены избирательных комиссий перед стартом мероприятий прошли обучение, они умеют работать с электронным перечнем избирателей и терминалами.

Горожан призвали обращаться в техническую поддержку в случае каких-либо неполадок. В настоящий момент, продолжили в штабе, обращений не выявлено.

Как отметил член Общественной палаты Москвы Александр Асафов, жители столицы активно участвуют в выборах главы государства, отдавая свои голоса на избирательных участках города. По его словам, терминалы электронного голосования значительно экономят время и сотрудников избирательных комиссий, и непосредственно граждан страны.

В свою очередь, в Общественном штабе рассказали, что в Москве к настоящему времени в электронном формате на проголосовали уже полмиллиона человек на выборах президента.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В Москве начались выборы президента России