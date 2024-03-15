Полмиллиона человек проголосовали электронно на выборах президента в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Полмиллиона человек проголосовали в электронном формате на выборах президента России, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

"С первых минут мы наблюдаем исключительное внимание к выборам лидера нашей страны. Первые избиратели уже голосуют на участках, особенным вниманием пользуются терминалы электронного голосования", – сказал руководитель штаба Вадим Ковалев.

С его слов, популярностью сейчас пользуется система дистанционного электронного голосования.

В свою очередь, на федеральной платформе ДЭГ свой выбор сделали свыше 900 тысяч человек. Как уточнили в телеграм-канале Минцифры РФ, каждый пятый зарегистрированный на этой платформе пользователь уже проголосовал.

"Первым принял участие в ДЭГ Камчатский край. Сейчас голосование началось во всех часовых поясах. 29 регионов могут отдать свои голоса онлайн", – говорится в сообщении.

Посредством системы свой выбор сделали более 20% всех зарегистрированных пользователей, уточнили в министерстве. Граждане продолжают отдавать предпочтение голосованию в онлайн-формате, заключили в ведомстве.

В Общественном штабе добавили, что некоторых москвичей могли перенаправить на страницу электронной очереди. Разработчики предусмотрели подобный механизм для стабильной работы сервиса при повышенных нагрузках. Пользователей призвали подождать или вернуться на elec.mos.ru более позднее время.

Как уточнила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, появление на экране смартфона сообщения об электронной очереди является штатной ситуацией. Сервис может быть подвергнут нагрузке, так как проголосовать таким способом может большое количество москвичей.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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