В МГИК напомнили об уголовной ответственности за препятствование выборам

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В Московской городской избирательной комиссии напомнили об уголовной ответственности за препятствование выборам президента РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на зампредседателя МГИК Дмитрия Реута.

По его словам, после анализа прикрепившихся к столичным участкам в рамках "Мобильного избирателя" были выявлены аномалии в данных.

"В среднем к одному избирательному участку в Москве прикрепляются порядка 150 человек. Но есть отдельные участки, около 20 штук, к которым прикрепились по 2–3 тысячи избирателей", – подчеркнул он.

Реут не исключил, что такая активность может быть направлена на подготовку несогласованных акций. Как считает зампредседателя МГИК, на участках могут начать создавать очереди, пытаться единовременно собрать массу людей в одном помещении.

"Фактически речь может идти о готовящейся провокации, цель которой – воспрепятствование волеизъявлению граждан и работе избирательных комиссий", – сказал Реут.

Он напомнил, что подобные действия подпадают под часть 2 статьи 141 Уголовного кодекса РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

Охрана общественного порядка во время голосования будет присутствовать и вокруг участков. Более того, там организуют видеонаблюдение.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что свыше 2 миллионов 300 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах президента РФ. Такого в российском государстве еще не было, подчеркнула она.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Москва подготовилась к нештатным ситуациям в ДЭГ на выборах президента – МГИК