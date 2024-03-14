Режим электронной очереди предусмотрен на онлайн-голосовании в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Режим электронной очереди на предстоящих президентских выборах предусмотрен на онлайн-голосовании в Москве. Об этом заявил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами.

По его словам, все системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) готовы к выборам. Также подготовлен особый алгоритм работы: при высоких нагрузках, когда одновременно несколько десятков тысяч горожан зайдут на страницу онлайн-голосования, система перейдет в режим электронной очереди, рассказал Костырко и добавил, что это обеспечит стабильную работу инфраструктуры ДЭГ и портала mos.ru. Желающие оставить свой голос просто могут немного подождать и позднее вернуться к голосованию, объяснил он.

Ранее гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал, что российская молодежь интересуется выборами президента РФ. Благодаря возможности проголосовать онлайн число молодых людей, которые поучаствуют в выборах, может вырасти, отметил он.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Более 700 тыс человек приняли участие в тестовом голосовании в Москве