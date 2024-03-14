В ЦИК разделили ключи для расшифровки результатов ДЭГ на выборах президента РФ

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Церемония разделения ключей для расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ прошла в информационном центре Центризбиркома. Об этом сообщает ТАСС.

Два ключа были разделены на число часовых поясов, в которых будет осуществляться обработка бюллетеней (Москва и Калининград). При этом по московскому часовому поясу обработка бюллетеней будет проводиться из всех регионов РФ, расположенных даже в самых восточных частях страны.

Каждый ключ поделили на семь частей, которые были переданы представителям пяти партий – "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Новые люди", "Справедливая Россия – За правду", а также представителям ЦИК РФ и территориальной избирательной комиссии ДЭГ.

За каждым комплектом был закреплен определенный токен. После завершения выдачи онлайн-бюллетеней в Калининградской области, которая запланирована до 21:15 по московскому времени 17 марта, ключи будут собраны и по итогу станут известны результаты голосования.

Ранее стало известно, что хранителями ключа для расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах российского президента в Москве станут пять человек. Секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов рассказал, что их передадут главе городского округа Троицк Владимиру Дудочкину, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, члену Центризбиркома РФ (ЦИК) Людмиле Маркиной, зампреду Мосгоризбиркома Дмитрию Реуту и председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Разделение ключа электронного голосования в Москве проведут 14 марта