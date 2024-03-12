Мосгоризбирком утвердил хранителей ключа для ДЭГ на президентских выборах РФ

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Хранителями ключа для расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах российского президента в Москве станут пять человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на решение, которое было принято в ходе заседания Московской городской избирательной комиссии.

Секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов рассказал, что части ключа, записанные на внешние носители и закрытые в пакеты, будут переданы главе городского округа Троицк Владимиру Дудочкину, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадиму Ковалеву, члену Центризбиркома РФ (ЦИК) Людмиле Маркиной, зампреду Мосгоризбиркома Дмитрию Реуту и председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову.

Попов подчеркнул, что если кого-то из хранителей не будет на процедуре разделения ключа, то его передадут члену столичного избиркома с правом решающего голоса. Соответствующая церемония состоится в 12 часов 14 марта.

Ключ планируют разделить на 5 частей, чтобы никто не смог заранее узнать результаты ДЭГ до момента соединения всех его фрагментов.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что информационный центр ЦИК, который будет работать в дни голосования на выборах президента РФ, начнет функционировать 14 марта.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Разделение ключа электронного голосования в Москве проведут 14 марта