Глава ВЦИОМ заявил, что молодежь может более активно участвовать в выборах благодаря ДЭГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Молодежь РФ сейчас интересуется выборами президента России, а благодаря возможности проголосовать дистанционно число реально принявших участие в выборах молодых россиян может вырасти. Об этом ТАСС заявил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Теоретически есть шанс, что молодежь в этот раз активнее поучаствует в выборах, чем обычно. Воспользуются они этим шансом или нет, узнаем через несколько дней", – отметил он.

Ранее Владимир Путин назвал проявлением патриотических чувств участие в предстоящих президентских выборах. С его слов, важность участия особо хорошо понимают жители новых российских регионов, которые в тяжелых условиях голосовали на референдумах за присоединение к стране.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Разделение ключа электронного голосования в Москве проведут 14 марта