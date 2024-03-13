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Более 40 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах президента РФ за рубежом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В настоящее время идет досрочное голосование. Оно уже состоялось в 23 странах, на базе 29 избирательных комиссий", – цитирует ее ТАСС.

По словам дипломата, выборный процесс за рубежом проходит без серьезных происшествий. Также она заявила, что РФ фиксирует попытки западных стран повлиять на ситуацию в стране на фоне выборов российского лидера.

"Мы фиксируем прямые не попытки, а буквально прямую деятельность по максимальному осложнению возможности для наших граждан проявить свое гражданское право, его реализовать и принять участие в выборах", – сказала Захарова.

Ранее представитель МИД подчеркивала, что все попытки Запада вмешаться в российские выборы обречены на провал. Кроме того, уточняла она, такие попытки могут "аукнуться" таким государствам.



По данным ЦИК России, досрочное голосование на выборах президента РФ состоится в 45 странах. Планируется, что отдать свой голос смогут граждане РФ на 67 разных избирательных участках, расположенных за пределами страны.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Разделение ключа электронного голосования в Москве проведут 14 марта