Путин обратился к россиянам перед голосованием на выборах президента

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Владимир Путин в преддверии президентских выборов записал видеообращение к гражданам РФ, в котором призвал их принять участие в голосовании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение президента.

Видео с обращением Путина было показано в новостях в дальневосточном эфире Первого канала.

"Необходимо подтвердить нашу сплоченность, решимость вместе идти вперед. Каждый ваш голос ценен и значим. Поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать свое избирательное право", – обратился Путин к россиянам.

По его словам, только участвуя в предстоящих выборах, граждане РФ смогут определить судьбу страны. Глава государства подчеркнул, что единственным источником власти в России является ее народ. Данное ключевое правовое положение закреплено в Конституции РФ, напомнил Путин.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что более 40 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах президента РФ за рубежом. По словам дипломата, выборный процесс за рубежом проходит без серьезных происшествий.

До этого электоральный расчет Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) показал, что на выборах президента России Владимир Путин может набрать 82% голосов. Согласно исследованию, явка на выборах главы государства должна составить 71%.

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