ЕП отказался наблюдать за выборами президента России и комментировать их итоги

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Европарламент не планирует осуществлять наблюдение за выборами президента в России, а также комментировать их итоги. Об этом сообщили в пресс-службе ЕП, передает РИА Новости.

В документе от имени главы комитета по иностранным делам ЕП Давида Макалистера сказано, что любые комментарии отдельных депутатов Европарламента могут быть высказаны только от их лица и не будут отражать позицию организации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что более 40 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах президента РФ за рубежом. По словам дипломата, выборный процесс за рубежом проходит без серьезных происшествий. Также она заявила, что РФ фиксирует попытки западных стран повлиять на ситуацию в стране на фоне выборов российского лидера.



По данным ЦИК РФ, досрочное голосование на выборах президента РФ состоится в 45 странах, а проголосовать смогут граждане РФ на 67 разных избирательных участках, расположенных за пределами России.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Разделение ключа электронного голосования в Москве проведут 14 марта