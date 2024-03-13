Путин вспомнил, что 25 лет назад заявил Ельцину о неготовности возглавить РФ

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Владимир Путин, говоря о предложении уходящего на тот момент президента Бориса Ельцина занять пост главы государства, вспомнил, что тогда заявил о своей неготовности. Об этом российский лидер сообщил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на телеканале "Россия 1".

"Это как янки при дворе короля Артура или еще что-нибудь в этом роде. Невозможно ответить на этот вопрос, потому что вопрос был задан в то время, в том контексте историческом и экономическом, в котором находилась страна, в том внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности", – заявил Путин.

По словам президента РФ, на тот момент все указанные факторы побудили его сказать, что он не готов. Президент уточнил, что ответ его никак не связан с испугом, а только с масштабом задач, который был огромный. Путин напомнил, что тогда "количество проблем нарастало с каждым днем как снежный ком". Он подчеркнул, что дал бы аналогичный ответ, если бы вернулся в то время.

Вместе с тем он вспомнил свои разговоры с Ельциным, которые, по его словам, стали решающими. Путин рассказал, что после его ответа о неготовности тогдашний лидер сказал, что они еще вернутся к этому вопросу. После этого подобные беседы происходили несколько раз, уточнил президент.

Глава государства заявил, что Ельцин назвал его опытным человеком, который знает, что делает. Уже после начала работы, продолжил Путин, все пошло по-другому.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал интервью президента Киселеву важным и концептуальным. Это связано с тем, что глава государства затронул ряд тем, которые относятся к внутренним делам государства, указал он.

Журналист в ходе интервью задал Путину вопросы по поводу российской экономики, социального развития и демографии, а также места России в международном пространстве и будущем страны.

Владимир Путин дал интервью для "России 1" и РИА Новости