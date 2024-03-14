В Москве объявили о готовности к проведению президентских выборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва готова к проведению выборов президента РФ, которые стартуют в 08:00 15 марта и завершатся в 20:00 17 марта. Об этом сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению.

По данным штаба, в столице также был сформирован корпус наблюдателей Общественной палаты из участников, заранее прошедших обучение.

"Наша группа разбора, занимающаяся анализом обращений наблюдателей, юристы – все сотрудники и все подразделения штаба готовы к столь масштабным и серьезным выборам, как выборы президента России", – отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

По словам начальника Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, все системы электронного голосования готовы к предстоящим выборам. Кроме того, был предусмотрен особый алгоритм в онлайн-системе голосования. В случае высокой нагрузки она перейдет в режим электронной очереди для стабилизации работы. Тогда пользователям придется подождать и вернуться к голосованию позже.

Одним из этапов подготовки к выборам стала церемония разделения ключа расшифрования электронного голосования. Хранителями ключа назначили Вадима Ковалева, зампреда Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, члена Центризбиркома Людмилу Маркину, главу городского округа Троицк Владимира Дудочкина и председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

"Ключ расшифрования представляет собой программный код. Его разделение на несколько частей гарантирует, что никто не узнает результаты электронного голосования до окончания выборов", – рассказал Костырко.

В свою очередь, председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова обратила внимание на необходимость соблюдения всех процедур, обеспечивающих легитимность голосования. Ее заместитель Дмитрий Реут добавил, что при подготовке к выборам проработали различные сценарии ситуаций, в том числе и временную приостановку электронного голосования.

Вместе с тем Костырко указал, что все регламенты выборов были разработаны с учетом сохранности и корректности подсчетам голосов.

Церемония разделения ключей для расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ прошла в информационном центре Центризбиркома. Два ключа были разделены на число часовых поясов, в которых будет осуществляться обработка бюллетеней (Москва и Калининград).

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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