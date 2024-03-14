Заработал информационный центр ЦИК на выборах президента России

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Информационный центр Центральной избирательной комиссии начал работу в преддверии выборов президента РФ. Так, первое заседание было посвящено теме "Готовность избирательной системы к выборам президента РФ".

"Информационный центр – это фактически главный штаб", – отметила глава ЦИК России Элла Памфилова перед проведением заседания.

В ходе собрания Памфилова заявила, что в информационном центре для работы на выборах президента РФ уже аккредитованы около 1 447 журналистов от примерно 90 СМИ, из которых примерно половина – иностранцы.

Кроме того, председатель Центризбиркома сообщила, что для проведения выборов президента РФ было создано более 113,5 миллиона бюллетеней, подчеркнув, что все они имеют серьезную степень защиты. При этом Памфилова уточнила, что все бюллетени уже доставлены в места для голосования.

На заседании глава ЦИК РФ заявила и о готовности более 94 тысяч избирательных участков для голосования на выборах президента РФ.

"91 401 избирательный участок образован в общем порядке, 2 538 избирательных участков, которые образованы в местах временного пребывания", – конкретизировала Памфилова.

Также председатель Центризбиркома объяснила на заседании, что решение об организации многодневного голосования, которое будет проводиться впервые в истории страны на выборах президента РФ, было принято на основе запроса граждан. По ее словам, это решение получило широкую поддержку среди избирателей, так как они сами распределят время, в которое смогут прийти на участок и проголосовать.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах президента России. По его словам, Москва является сердцем российского государства и голос жителей столицы на выборах традиционно звучит весомо. Мэр подчеркнул, что во время голосования граждане выбирают человека, которому доверяют свое будущее и будущее своих родных.



Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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