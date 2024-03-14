Москвичам напомнили об официальных каналах информирования о выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уведомления и сообщения о выборах президента России могут приходить только через официальные каналы информирования. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на пресс-службу департамента информационных технологий.

Официальная рассылка может осуществляться при помощи СМС от имени DIT_MOS и DEG_MOS, а также с электронной почты newsletter@mos.ru. Уведомления, подчеркнули в пресс-службе, не могут поступать при помощи личных сообщений в мессенджерах или при помощи телефонных звонков москвичам.

"Организаторы голосования просят жителей столицы быть бдительными, не сообщать мошенникам какую-либо информацию и доверять только официальным источникам", – рассказали в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что уже известны случаи, когда москвичам с иностранных номеров приходили просьбы перейти по ссылке и якобы проверить данные перед голосованием. Однако это, как правило, является фишингом.



"Злоумышленники могут звонить москвичам, задавая им вопросы о выборах с целью получить личные данные или скомпрометировать ход голосования", – добавили в ведомстве.

Узнать подробнее о способах голосования можно на сайте.

Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами заявили, что Москва готова к проведению президентских выборов. Мосгоризбирком готов ко всем возможным ситуациями в ходе голосования, уверен зампред комиссии Дмитрий Реут.

По его словам, на подобные случаи созданы различные регламенты. В частности, в столице готовы и ко внешним событиям, которые могут повлиять на онлайн-голосование.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В Москве объявили о готовности к проведению президентских выборов