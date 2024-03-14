Свыше 2,3 млн человек досрочно проголосовали на выборах президента РФ

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Свыше 2 миллионов 300 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах президента РФ, такого в российском государстве еще не было. Об этом председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

"Такого у нас не было, но это понятно, эти выборы отличаются очень резко от всех остальных, потому что они проходят в совершенно другой ситуации", – сказала она.

Накануне стало известно, что свыше 40 тысяч граждан РФ досрочно проголосовали на выборах президента за рубежом. Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, досрочные выборы прошли уже в 23 государствах, на базе 29 избирательных комиссий.

В ЦИК РФ уточняли, что такой вид голосования на выборах главы государства пройдет в 45 странах. Предполагалось, что отдать свой голос смогут россияне на 67 разных избирательных участках.

Досрочное голосование стартовало еще 25 февраля, к финалу оно подойдет в четверг, 14 марта. В общей сложности процесс осуществляется в 42 субъектах РФ.

В частности, в Запорожской области процедура стартовала 25 февраля, в ДНР – 10 марта, в ЛНР – 11 марта. В Херсонской области голосование в семи муниципалитетах началось 27 февраля и завершилось 29 февраля. Еще в семи муниципалитетах региона оно продлилось с 1 по 3 марта.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.