В МИД предупредили об ответственности за организацию протестов у стен дипмиссий РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Организаторы протестов у стен дипмиссий РФ понесут полную ответственность за попытки сорвать выборы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

Он рассказал, что на фоне приближения выборов из российских диппредставительств поступают сообщения о готовящихся протестах. По имеющейся информации, к выходу на протесты призывают оппозиционеры.

"Хотел бы предупредить организаторов этих провокаций, что они будут нести полную административную и уголовную ответственность за организацию беспорядков и попытки сорвать выборы", – цитирует Аскальдовича РИА Новости.

В связи с поступающими сообщениями дипломат призвал соотечественников не принимать участие в протестах и не портить себе и другим "праздник народного волеизъявления".

С 1 марта за рубежом стартовало досрочное голосование на выборах президента РФ. Оно проходит в 45 странах на 67 избирательных участках. Принять участие в досрочных выборах могут россияне, проживающие за рубежом.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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