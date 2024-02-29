Посольство РФ направило МИД Латвии ноту из-за слов об ответственности за участие в выборах

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Посольство РФ в Риге направило в МИД Латвии ноту в связи с высказываниями министра юстиции Латвии Инесы Либиня-Эгнере о вероятной уголовной ответственности для россиян, которые пойдут голосовать на выборах президента РФ. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

В ноте посольство РФ потребовало пресечь запугивание граждан России, гарантировать безопасность россиян не только на избирательных участках во время выборов, но и не допустить их уголовного преследования по политическим мотивам.

Ранее министр юстиции Латвии Инеса Либиня-Эгнере пригрозила участникам голосования на выборах президента РФ уголовной ответственностью. Как она утверждает, голосование в российском посольстве в Риге является поддержкой конфликта на Украине. По ее словам, хоть власти Риги не могут запретить россиянам голосовать, однако власти страны могут расценить это как оправдание СВО, за которое в уголовном кодексе страны есть статья.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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