В МИД РФ назвали неприемлемыми попытки Латвии "отсечь" россиян от голосования на выборах

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Стремление властей Латвии "отсечь" от предстоящих выборов президента РФ соотечественников, проживающих за рубежом, является неприемлемым и абсолютно недопустимым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это еще одна демонстрация акта гибридной войны, развязанной против нашего народа странами "коллективного Запада". На этот раз рижская администрация в бессильной попытке вмешаться во внутренние дела нашей страны договорилась до толкования активного избирательного права граждан Российской Федерации", – цитирует ее сайт ведомства.

По словам дипломата, запугивание русскоязычного населения стало уже нормой коррупции и русофобии. Подконтрольная США Латвия давно встала на путь террора, подчеркнула Захарова.

"Они продолжают проповедовать неонацистскую идеологию, диктатуру и тоталитаризм", – сказала она.

Захарова добавила, что прибалтийским властям безразличны права человека и правовое государство. Благодаря Вашингтону и Брюсселю Рига получила вседозволенность, заключила она.

Ранее министр юстиции Латвии Инеса Либиня-Эгнере пригрозила участникам голосования на выборах президента РФ уголовной ответственностью. Как она утверждает, голосование в российском посольстве в Риге является поддержкой конфликта на Украине.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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