Захарова ответила на угрозы Латвии голосующим на выборах президента РФ за рубежом

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Угрозы Латвии в адрес голосующих на президентских выборах РФ за рубежом являются "латвийской диктатурой", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.

До этого министр юстиции страны Инеса Либиня-Эгнере пригрозила участникам голосования уголовной ответственностью. По ее мнению, голосование в российском посольстве в Риге является поддержкой военного конфликта на Украине.

Она уточнила, что Рига не может запретить российским гражданам голосовать, однако власти страны могут расценить это как оправдание СВО, за которое в уголовном кодексе страны есть статья.

По информации члена Центризбиркома РФ Павла Андреева, досрочное голосование на президентских выборах РФ за рубежом пройдет в 45 странах на 67 избирательных участках.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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