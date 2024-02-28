28 февраля, 12:10Политика
Досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом пройдет в 45 странах
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Досрочное голосование на выборах президента РФ за рубежом пройдет в 45 странах на 67 избирательных участках, сообщил ТАСС член ЦИК РФ Павел Андреев.
Проголосовать досрочно можно будет с 1 марта. Оставить свой голос смогут избиратели, проживающие за рубежом.
Ранее сообщалось, что более 43,6 тысячи россиян в 18 регионах проголосовали досрочно на выборах президента с 25 февраля. Это данные на вечер 27 февраля.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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