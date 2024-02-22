22 февраля, 16:25Политика
Памфилова назвала достойными кандидатов на выборах президента РФ
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Все четыре кандидата на выборах российского президента РФ – достойные люди и патриоты. Такое заявление сделала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в лектории Российского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".
Она призвала всех, кто любит страну, прийти на президентские выборы.
"Приходите, делайте этот выбор, не оставайтесь в стороне. Сейчас мы как единый кулак должны быть, хочу вам пожелать в любой ситуации любить Россию", – цитирует ее ТАСС.
Ранее Памфилова сказала, что желающих дискредитировать выборы президента РФ "больше чем достаточно". С ее слов, релокантов финансируют и "натаскивают" различные спецслужбы Запада, в том числе ЦРУ и МИ-6. Она предполагает, что одна часть этих людей должна устраивать провокации на иностранных избирательных участках, а вторая – срывать выборы уже на территории самой России.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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