Более 2,5 млн человек подали заявки на участие в ДЭГ на выборах президента РФ

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Около 2,75 миллиона граждан РФ подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах главы государства, еще 1,25 миллиона заявлений россияне направили через "Мобильный избиратель" для голосования по месту нахождения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову.

С ее слов, на утро 21 февраля было выявлено уже почти четыре миллиона заявлений. Памфилова в ходе заседания комиссии напомнила, что ДЭГ будет применяться в 28 российских субъектах.

Заявки на оба вида голосования можно отправить до 11 марта, заключила она.

Накануне стало известно о 130 тысячах человек, которые подали заявки на голосование по месту нахождения в Москве через "Мобильный избиратель".

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Систему ДЭГ на выборах президента страны в Москве протестируют в начале марта