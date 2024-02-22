Памфилова оценила число желающих дискредитировать президентские выборы в РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова сказала, что желающих дискредитировать президентские выборы в России "больше чем достаточно".

"Многие из тех, кто сбежал по разным причинам, всех не осуждаю, но есть те, кто сбегал, так называемые из наиболее антироссийского агрессивного пула релоканты, из-за границы очень активно работают", – рассказала она в ходе лектория общества "Знание" на выставке-форуме "Россия", пишет ТАСС.



По ее словам, их финансируют и "натаскивают" различные спецслужбы западных стран, включая ЦРУ и МИ-6. В итоге одна часть, по мнению главы ЦИК, должна устраивать провокации на зарубежных избирательных участках, а другая – срывать выборы уже на территории самой РФ.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович также заявлял, что российские релоканты планируют различные провокации на зарубежных участках. Он назвал их "серьезной угрозой", однако его коллеги уже ведут большую информационную работу среди граждан, чтобы те посодействовали им в профилактике экстремизма.

На момент 21 февраля заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подали уже почти 2,75 миллиона граждан России. Еще 1,25 миллиона жителей страны направили через "Мобильный избиратель" для голосования по месту нахождения.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Москвичи смогут поучаствовать в "Миллионе призов", проголосовав на выборах дистанционно