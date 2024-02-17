Более 80% опрошенных россиян заявили о готовности пойти на президентские выборы

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83% опрошенных россиян заявили о готовности пойти на президентские выборы, которые состоятся в РФ в марте. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные опроса фонда "Общественное мнение".

Всего были опрошены 1 500 россиян. Уточняется, что 57% респондентов сказали, что точно примут участие в выборах, а еще 13% опрошенных – вероятнее всего. При этом еще 13% россиян указали, что скорее всего примут в выборах лидера России.

В сообщении подчеркивается, что 79% респондентов также смогли назвать дату и месяц выборов. Если бы они прошли в воскресенье, 18 февраля, то 81% готовых принять участие выбрали бы в бюллетене самовыдвиженца Владимира Путина.

За кандидатов от КПРФ и ЛДПР Николая Харитонова и Леонида Слуцкого соответственно проголосовали бы по 3% россиян, а еще 2% отдали бы свой голос за выдвиженца от партии "Новые люди" Владислава Даванкова.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что уровень доверия россиян к Путину вырос на 0,3% и составил 79,4%. Однако уровень одобрения деятельности лидера РФ немного снизился и составил 76,9%.

При этом 61,8% опрошенных доверяют председателю Кабмина Михаилу Мишустину, 29,2% – председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову и 16,3% – Слуцкому. О доверии лидеру партии "Новые люди" Алексею Нечаеву заявили 6,5% россиян.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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