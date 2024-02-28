Более 43,6 тыс человек в 18 регионах проголосовали досрочно на выборах президента РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 43,6 тысячи россиян в 18 регионах проголосовали досрочно на выборах президента России с 25 февраля. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, передает ТАСС.

Глава ЦИК добавила, что это данные на вечер 27 февраля. В частности, проголосовали уже 43 622 избирателя.

Досрочное голосование в РФ в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, стартовало 25 февраля. Члены избирательных комиссий традиционно выезжают на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения – на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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