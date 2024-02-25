Досрочное голосование в отдаленных местностях начинается в РФ 25 февраля

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Досрочное голосование в РФ в отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, начинается 25 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК России.

"Члены избирательных комиссий традиционно выедут на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения – на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках", – указано в сообщении.

В комиссии подчеркнули, что это очень малый процент избирателей. Так, там рассказали, что в 2018 году на выборах президента досрочно голосовали около 180 тысяч избирателей, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях (0,25%), а также около 31 тысячи избирателей на 957 избирательных участках, образованных на судах, находящихся в плавании (0,04%).

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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