В Латвии пригрозили уголовной ответственностью за участие в выборах президента РФ

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Латвийский министр юстиции Инеса Либиня-Эгнере заявила, что участников голосования на выборах президента РФ в российских посольствах может ждать уголовная ответственность. Об этом сообщает издание Baltija.

"Голосование в посольстве РФ – поддержка боевых действий на Украине", – сказала она.

Глава ведомства добавила, что власти Латвии не могут запретить гражданам РФ голосовать. Однако, продолжила она, латвийский МИД составит ноту протеста вместе с коллегами из Эстонии.

Вместе с тем министр напомнила, что в Уголовном кодексе Латвии предусмотрена ответственность за оправдание спецоперации РФ на Украине.

Накануне стало известно, что Литва признала угрозой национальной безопасности около 400 российских граждан, многие из них преклонного возраста. Как уточнил временный поверенный в делах страны в республике Александр Елкин, им отказали в выдаче временного вида на жительство, отозвали уже выданные разрешения и аннулировали постоянные виды на жительство.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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