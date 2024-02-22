Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из РФ и Белоруссии

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Парламент Латвии ограничил ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Об этом заявила пресс-служба сейма.

Утвержденный запрет на импорт сельхозпродукции будет теперь внесен в качестве поправки к закону "О сельском хозяйстве и развитии села". При этом на сайте уточняется, что ограничение не затронет продукцию, которая направляется через Латвию транзитом в остальные страны ЕС.

По данным Минсельхоза Латвии, за первые 10 месяцев прошлого года страна ввезла сельскохозяйственной и кормовой продукции из РФ на 280 миллионов евро. По информации министерства, 90% из продукции составили корма, крупы, бобовые и рапсовое масло.

Ранее появилась информация о том, что годовая продовольственная инфляция в России за прошлый месяц составила 0,08%, что оказалось самым низким уровнем среди всех стран Европы. Самый высокий уровень инфляции выявили в Венгрии, где он составил 29,3%. В большинстве стран Европы инфляция начала замедляться, сильнее всего это было заметно в Венгрии, Литве, Латвии и Словакии.