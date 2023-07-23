В РФ зафиксировали самую низкую продовольственную инфляцию в Европе

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Годовая продовольственная инфляция в России за прошлый месяц составила 0,08%, что оказалось самым низким уровнем среди всех стран Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Самый высокий уровень инфляции выявили в Венгрии, где он составил 29,3%. Также в топ вошли Сербия (22,1%), Эстония (19,5%), Словакия (18,9%) и Румыния (17,9%).

Темпы роста цен ниже 10% установили в Белоруссии (3,6%), Швейцарии (5,1%), Португалии (8,6%), Дании (8,8%) и Финляндии (9,2%). В большинстве стран Европы инфляция начала замедляться, сильнее всего это было заметно в Венгрии, Литве, Латвии и Словакии.

Согласно исследованию агентства, основанному на данных национальных статистических служб 40 стран Европы, показатель продовольственной инфляции учитывает изменение стоимости на продукты и напитки.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономические показатели России лучше ожидаемых – это вселяет надежду, что все задачи будут решены. Средний уровень достижений показателей по нацпроектам в РФ составил 98,95%, рост реальных зарплат граждан РФ за первые 4 месяца этого года – 4,2%, безработица находится на исторически низком уровне – чуть более 3%.

Кроме того, за пять месяцев 2023 года рост ВВП составил 0,6%, а инфляция в России за год не должна превысить 5%. Число вновь созданных субъектов МСП за первые шесть месяцев этого года составляет 1,4 тысячи предприятий.

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