Мишустин заявил о реализации крупных проектов в отрасли водного транспорта РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Крупные проекты в отрасли водного транспорта продолжают реализовываться в России, несмотря на принятые Западом санкционные меры, отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником. Соответствующее сообщение появилось на официальном портале Кабмина.

"Важно, что, несмотря на санкционное давление, отрасль динамично развивается. Успешно сформирована новая логистика внешнеторгового обмена, продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, поступательный рост грузооборота морских портов", – подчеркнул Мишустин.

Кроме того, по его словам, на новый уровень вышли и внешнеторговые отношения. Россия также старается развивать автономное судоходство, применяя новые технологические решения, добавил Мишустин.

Он уточнил, что в настоящее время в транспортную российскую систему входят крупнейший в мире ледокольный флот и более 60 морских портов.

Мишустин выразил благодарность ветеранам и трудящимся морской и речной отрасли, пожелал им здоровья, благополучия и успеха в их деятельности.

20 июня Владимир Путин и Сергей Собянин запустили первые речные электросуда на Северном речном вокзале в Москве.

Отмечалось, что водный транспорт будет ходить круглый год между причалами Киевский и "Сердце Столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута – 6,5 километра.

Дептранс столицы утвердил тарифы для речных электросудов. Стоимость одной поездки составит 150 рублей в будние дни и 300 рублей – в выходные. Тариф будет действовать до 31 августа. С 1 сентября все поездки на судах будут стоить 150 рублей.



Карточки прогулочных речных маршрутов добавили в приложение "Московский транспорт"