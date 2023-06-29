Путин заявил, что в российских магазинах нет пустых полок

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Полки в российских магазинах не пустуют, хотя некоторые страны надеялись на это, заявил Владимир Путин. Он добавил, что санкции, введенные против РФ, позволили расширить возможности и освободить новые направления развития для отечественных производителей.

"Как уже говорил и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, кратно расширились возможности для российских предпринимателей", – сказал он.

Выступая на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ), президент добавил, что российские производители занимают свободные ниши на рынке и осваивают новые направления, в том числе и экспортные.

Это позволяет экономике РФ двигаться вперед, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в мае этого года РФ стала единственной европейской страной, где была зафиксирована продуктовая дефляция, цены на продукты в магазинах упали на 1,12% в годовом выражении, что стало рекордом.

Годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки была в РФ до мая этого года лишь дважды в истории – в июне 2018-го, когда она составила 0,42%, и в апреле 2023-го года на уровне 0,22%.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков отмечал, что это связано с переориентацией логистики, расширением расчетов в национальной валюте и рекордным сбором урожая зерновых и масличных в России.



Путин заявил, что инфляция в РФ близка к историческому минимуму