Путин заявил, что экономические показатели России лучше ожидаемых

Фото: kremlin.ru

Экономические показатели России лучше ожидаемых – это вселяет надежду, что все задачи будут решены. Об этом сообщил Владимир Путин во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, пишет РИА Новости.

Так, по словам Мишустина, средний уровень достижений показателей по нацпроектам в РФ составил 98,95%, рост реальных зарплат граждан РФ за первые 4 месяца этого года – 4,2%, безработица находится на исторически низком уровне – чуть более 3%.

Кроме того, за пять месяцев 2023 года рост ВВП составил 0,6%, а инфляция в России за год не должна превысить 5%. Число вновь созданных субъектов МСП за первые шесть месяцев этого года составляет 1,4 тысячи предприятий, добавил премьер-министр РФ.

Ранее Владимир Путин поручил до 1 августа подумать над новыми подходами валютного контроля и регулирования в связи с изменением внешних условий. Ответственными за исполнение поручения назначены правительство РФ и Центробанк.

До этого заслуженный экономист России Андрей Клепач сообщил, что российская экономика может расти на 3,5–4,5% ежегодно.

Силуанов сообщил о замедлении инфляции в России