Эксперт объяснил, как может расти российская экономика

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Российская экономика может расти на 3,5–4,5% ежегодно, сообщает News.ru со ссылкой на заслуженного экономиста России Андрея Клепача.

Он объяснил, что консервативные прогнозы предполагают рост экономики РФ в районе 2%, поскольку российские возможности по наращиванию экспорта углеводородов, металлов и леса оказались ограничены.

"Но у нас есть все возможности расти больше. На мой взгляд, от 3,5 или 4,5% в год. Но это требует перестройки денежно-кредитной политики и нового проектного подхода. И с точки зрения бизнеса, и людей здесь потенциал роста огромный", – сказал Клепач.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика близится к восстановлению до уровня экономической активности 2021 года. Как отметила Набиуллина, худшие прогнозы не оправдались.

До этого Набиуллина отметила, что российская экономика продолжает свое развитие по сценарию ускоренной адаптации, а сценарий мирового экономического кризиса не реализовался.

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